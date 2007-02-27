Рудьковського заблокували в Одеському порту

Міністр транспорту і зв`язку Микола Рудьковський проводить нараду в управлінні Одеського порту. При цьому будівлю і коридори заблокували близько 200 працівників порту.

Мета акції – не допустити міністра в кабінет начальника порту Миколи Павлюка, який був недавно звільнений, але зараз знаходиться на лікарняному. Спроба відкрити кабінет і завести туди нового начальника-протеже Рудьковського закінчилася невдало. Портовики просто не дозволили це зробити.

До цього вранці в конференц-залі готелю «Одеса» на морвокзалі Рудьковський зустрівся з представниками трудового колективу порту. На зустрічі було присутньо близько 500 чоловік. Від міністра в категоричній формі зажадали скасувати наказ про звільнення Павлюка, а якщо до нього у міністра є претензії, то розглянути це питання публічно на колегії міністерства. Рудьковський як завжди виглядав дуже непереконливо. Зустріч закінчилася тим, що портовики демонстративно залишили залу.

Обком