Рудьковського заблокували в Одеському порту

13:33, 27 лютого 2007
Суспільство
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Причина - кадрові питання

Міністр транспорту і зв`язку Микола Рудьковський проводить нараду в управлінні Одеського порту. При цьому будівлю і коридори заблокували близько 200 працівників порту.

Мета акції – не допустити міністра в кабінет начальника порту Миколи Павлюка, який був недавно звільнений, але зараз знаходиться на лікарняному. Спроба відкрити кабінет і завести туди нового начальника-протеже Рудьковського закінчилася невдало. Портовики просто не дозволили це зробити.

До цього вранці в конференц-залі готелю «Одеса» на морвокзалі Рудьковський зустрівся з представниками трудового колективу порту. На зустрічі було присутньо близько 500 чоловік. Від міністра в категоричній формі зажадали скасувати наказ про звільнення Павлюка, а якщо до нього у міністра є претензії, то розглянути це питання публічно на колегії міністерства. Рудьковський як завжди виглядав дуже непереконливо. Зустріч закінчилася тим, що портовики демонстративно залишили залу.

Обком

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