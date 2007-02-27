Костусєв хоче публічно обговорити тарифи на ЖКГ

Антимонопольний комітет України (АМК) виступає за створення чіткої методики встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги і публічне їх обгрунтування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході прес-конференції повідомив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

За словами О.КОСТУСЄВА, АМК «наполягає на створенні чіткої методики встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги і на її дотриманні».

На його думку, місцеві органи влади одержали дуже великі повноваження в регулюванні питань тарифів, і з точки зору АМК, «контроль в цьому питанні з боку Києва має бути сильнішим».

«Тарифи на послуги ЖКГ мають захищатися і затверджуватися публічно, тоді в присутності преси урядовці будуть аргументовано відстоювати розмір тарифів. Коли тариф буде захищений публічно, не виникатиме питань: платити чи ні», - заявив О.КОСТУСЄВ, відзначивши, що сьогодні використовується практика встановлення тарифів «без чіткого обгрунтування кожної статті і кожної складової цього тарифу, що неприпустимо».