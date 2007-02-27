У розслідуванні отруєння Ющенка намітився прогрес

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генеральна прокуратура уклала договори з двома країнами і найближчим часом отримає зразки діоксину для подальшого розслідування справи про отруєння Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Генпрокурор також зазначив, що слідчий у справі вже допитав масажиста, якого раніше було оголошено в розшук, його дружину та інших осіб, причетних до подій, які передували отруєнню В.ЮЩЕНКА.

Як повідомлялося, під час президентської виборчої кампанії в 2004 році В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

Зокрема, заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю ЗМІ наприкінці листопада 2006 року заявляв, що В.ЮЩЕНКА могли отруїти більше двадцяти осіб. Р.КУЗЬМІН зазначив, що серед підозрюваних могло бути як найближче оточення Президента, люди, з якими він часто спілкувався, так і обслуговуючий персонал.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що під час президентської кампанії 2004 року він був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА.

Раніше О.МЕДВЕДЬКО називав дві країни, з яких Генпрокуратура хотіла б отримати для порівняння зразки діоксину, – це Росія та США.