Погода в останній день зими

Завтра в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Очікується сніг і мокрий сніг, у західних областях, а вдень і на крайньому півдні країни з дощем, лише у східній частині переважно без опадів. На дорогах, крім східних та центральних областей, ожеледиця. Вітер південно-східний та південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 10-12° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні країни до 7° тепла. У західних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. На Закарпатті очікується невеликий, вдень помірний мокрий сніг із дощем. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла (в горах вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла).

Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, у перший день весни, 1 березня, також буде хмарно з проясненнями. У східній та південній частині переважно без опадів, лише вночі на сході невеликі опади. На решті території невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. В Карпатах місцями очікуються сильні опади. На дорогах, крім східних та центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у східних та південних областях 3-8° морозу, у західних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній та західній частині 4-9° тепла. На Закарпатті невеликий дощ (в горах мокрий сніг). Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

2 березня буде хмарно у східній та південній частині переважно без опадів лише вночі в Криму невеликі опади. На решті території помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, в Карпатах місцями сильні опади. На дорогах, крім східних та центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, у західних областях і у південній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній та західній частині 4-9° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 12°. На Закарпатті очікуються дощі, в горах місцями сильний мокрий сніг з дощем. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; в горах вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

3 березня у південній частині та східних областях очікуються опади, переважно у вигляді дощу, місцями сильні. На решті території без істотних опадів, лише вночі невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, в Криму до 7° тепла, вдень у південній частині та східних областях до 9°, в Криму до 11° тепла. На Закарпатті: часом невеликий дощ (в Карпатах мокрий сніг), лише вночі без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла; в горах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

4 березня у східних областях, Криму та Приазов"ї опади, переважно у вигляді дощу, місцями сильні. На решті території без істотних опадів, лише вдень 4 березня у західних областях невеликий дощ. Температура вночі у західних, північних та центральних областях 0-5° морозу; вдень 2-7° тепла. На Закарпатті часом невеликий дощ. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла; в горах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області 28 лютого буде хмарно. Очікується сніг та мокрий сніг (вдень невеликий). На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 7-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

1 березня буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг і мокрий сніг, вдень місцями з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

2 березня також хмарно з проясненнями, очікується мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла.

3 березня істотних опадів не передбачається, лише вночі можливий мокрий сніг. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

4 березня без істотних опадів. Температура вночі 0-5° морозу; вдень 2-7° тепла.