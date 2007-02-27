В Україні заборонили попередній продаж залізничних квитків уночі
15:58, 27 лютого 2007Суспільство
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Ні в тин, ні в ворота...
З 12 лютого заборонений попередній продаж квитків більш ніж за одну добу до відправлення потягу в період з 22.00 до 8.00.
У розпорядженні «Укрзалізниці» сказано, що це зроблено для впорядковування продажу проїзних документів. З 22.00 до 8.00 квитки можна придбати тільки на найближчу добу. В інший час квитки можна купити, як завжди - на будь-яку дату (максимум за 45 діб до відправлення потягу).
Самі залізничники цю інформацію підтверджують.
Спроби з`ясувати в Мінтрансі причину такого дивного рішення успіху не мали.
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