28 спиртзаводів України вступили в незаконну змову
17:04, 27 лютого 2007Суспільство
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Костусєв обіцяє результат до кінця березня
Щонайменше, 28 спиртзаводів України вступили в незаконну змову, встановивши на свою продукцію однакові ціни. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Олексій Костусєв на прес-конференції сьогодні, передає «proUA».
Зараз АМКУ продовжує вивчати ситуацію з узгодженими антимонопольними діями на ринку спирту і обіцяє до кінця березня, як сказав Костусев „вийти на результат”.
Швидше за все, антимонопольники переконливо попросять спиртзаводи більше такого не робити, плюс оштрафують їх, відзначив глава АМКУ.
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