Щонайменше, 28 спиртзаводів України вступили в незаконну змову, встановивши на свою продукцію однакові ціни. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Олексій Костусєв на прес-конференції сьогодні, передає «proUA».

Зараз АМКУ продовжує вивчати ситуацію з узгодженими антимонопольними діями на ринку спирту і обіцяє до кінця березня, як сказав Костусев „вийти на результат”.

Швидше за все, антимонопольники переконливо попросять спиртзаводи більше такого не робити, плюс оштрафують їх, відзначив глава АМКУ.