За допомогу контрабандистам затримано двох офіцерів-прикордонників

На Сумщині в ході розслідування кримінальної справи стосовно 6 членів організованої злочинної групи, які займалися контрабандою товарів через державний кордон України, затримано двох їхніх помічників – офіцерів-прикордонників.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку квітня цього року було порушено кримінальну справу стосовно шістьох жителів Білопільського району, які у складі організованої групи незаконно переміщували товари народного споживання на територію Російської Федерації поза встановленими пунктами пропуску через митний кордон України. За період з листопада 2009 по березень 2010 років члени угруповання незаконно перемістили товарів на загальну суму понад 2 млн. грн. Під час чергової контрабандної оборудки всіх членів групи було затримано співробітниками УБОЗ ГУ МВС України в Сумській області, а прокуратурою області порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 28 і частиною 2 ст. 201 Кримінального кодексу України.

За інформацією старшого слідчого прокуратури Сумської області Василя МАТІШИНЦЯ, у ході розслідування даної справи встановлено, що співучасниками контрабандної групи були два військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Вони повідомляли членам угруповання про наявність на території сусідньої держави працівників органів, які уповноважені охороняти державний кордон, мобільних груп та нарядів, забезпечували прикриття контрабандного переміщення товарів, створюючи повну конспірацію злочинної діяльності ОЗГ.

Стосовно офіцерів-прикордонників прокуратурою області порушено кримінальну справу за вище згаданими статтями. Ці дві справи об’єднані в одне провадження, досудове слідство доручено слідчому відділу прокуратури Сумської області.