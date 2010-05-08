"Репортери без кордонів" стурбовані тиском влади на ЗМІ в Україні

Міжнародна організація “Репортери без кордонів” стурбована останніми фактами тиску української влади на засоби масової інформації. Про це йдеться у заяві організації.

Зокрема, організація стурбована останніми заяви журналістів “1+1” та СТБ про цензуру на їхніх каналах.

"Оскільки такий тиск на медіа у демократичній країні неприйнятний, "Репортери без кордонів" підтримують спротив журналістів і закликають всіх, хто вірить у вільну пресу, чинити так само", - йдеться у заяві.

"Репортери без кордонів" також закликають керівників телеканалу “1+1”, які допустили випадки цензури, поважати своїх журналістів і дозволити їм нормально працювати.

Організація також нагадує, що 28 квітня вона направила на адресу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА відкритого листа щодо погіршення стану свободи слова в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня про запровадження цензури заявили журналісти програми ТСН телеканалу «1+1».

У відкритому листі журналістів йдеться: "Нам заборонили висвітлювати певні теми і події. Наші сюжети, у яких присутня критика чинної влади, з політичних міркувань знімають з ефіру”. “Остаточне рішення щодо виходу матеріалу в ефір приймається не редактором випуску, і навіть не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - наголошується у зверненні.

Журналісти відзначають, що останньою краплею став підсумковий випуск ТСН, який вийшов в ефір 2 травня, в якому "матеріали про політичне протистояння у ВР перетворилися на класичні приклади інформаційного кілерства".

Водночас журналісти зазначають, що "смілива спроба колеги Мирослава ОТКОВИЧА підняти проблему цензури обернулася звинуваченнями у заангажованості, дилетантстві і непрофесіоналізмі з боку заступниці глави Адміністрації Президента".

Водночас генеральний директор групи “1+1” Олександр ТКАЧЕНКО спростував факти тиску і проявів цензури в ТСН.

У свою чергу заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН наголосила, що не втручається в редакційну політику приватного телеканалу «1+1».

7 травня про системну цензуру заявили 17 журналістів з програми «Вікна» телеканалу СТБ.