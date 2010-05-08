ДТП на трасі Бориспіль-Запоріжжя: троє загиблих і шестеро поранених
10:46, 08 травня 2010Суспільство
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Зіткнулися ВАЗ і ГАЗ
Вчора о 16.20 у Черкаській області на 103-му км автодороги Бориспіль-Запоріжжя сталось зіткнення автомобілів “ВАЗ-21063” та “ГАЗ-3110”.
Внаслідок ДТП обидва водії та один пасажир автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинули на місці події, а ще четверо пасажирів автомобіля “ВАЗ” і двоє пасажирів автомобіля “ГАЗ” були госпіталізовані, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
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