ДТП на трасі Бориспіль-Запоріжжя: троє загиблих і шестеро поранених

Вчора о 16.20 у Черкаській області на 103-му км автодороги Бориспіль-Запоріжжя сталось зіткнення автомобілів “ВАЗ-21063” та “ГАЗ-3110”.

Внаслідок ДТП обидва водії та один пасажир автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинули на місці події, а ще четверо пасажирів автомобіля “ВАЗ” і двоє пасажирів автомобіля “ГАЗ” були госпіталізовані, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.