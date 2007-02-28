Азаров: на першому етапі ми змушені були розхльобувати

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд планує в березні направити на розгляд Верховної Ради програму своєї діяльності.

Про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні в ефірі радіо «Ера».

«Я думаю, що програму впродовж березня буде передано в парламент. Ми так і планували, і нам не треба ніяких нагадувань», – сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, уряду для підготовки програми діяльності необхідно було одержати статистичні відомості про результати соціально-економічного розвитку країни в січні-лютому 2007 року. «Зараз ми маємо ці результати, і нам ясно, які параметри соціально-економічного розвитку потрібно закладати в програму діяльності», - пояснив він.

М.АЗАРОВ також уточнив, що програма діяльності передбачатиме проведення структурних реформ, а також реформування системи охорони здоров`я і пенсійну реформу.

Перший віце-прем`єр наголосив, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА з перших днів своєї діяльності працював відповідно до програми уряду. «Програма, звичайно, є, і уряд працює відповідно до цієї програми. На першому етапі ми розробили Антикризову програму, оскільки змушені розхльобувати все те, що зробили до нас попередні уряди», - додав М.АЗАРОВ.