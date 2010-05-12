В Україні знову з'явився банк, якому дозволили не віддавати гроші

Національний банк України постановою №231 від 11 травня 2010 року ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Земельний банк» (м. Харків) терміном на шість місяців - з 12 травня по 11 листопада 2010 року.

Про це йдеться в листі НБУ комбанкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, тимчасовим адміністратором банку призначена заступник начальника Управління НБУ в Харківській області Ніна ГРИШИНА.

Також повідомляється, що «з метою створення сприятливих умов для стабілізації фінансового становища банку» в «Зембанку» запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці – з 12 травня по 11 серпня 2010 року.

Довідка УНІАН. Харківський акціонерний комерційний «Земельний банк» зареєстрований у жовтні 1991 року.

За даними НБУ, на 1 січня 2010 року акціонерами «Зембанку» були страхова компанія «Лема», пряма участь – 99,7239% і президент СК «Лема» Сергій ЧЕРНИШОВ, пряма участь – 0,0007%, опосередкована – 99,7239%.