Азаров про кризу, корупцію, іпотеку, Росію та зашморг на шиї

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ назвав головні проблеми, які протягом перших двох місяців роботи долав новий уряд.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні, виступаючи на загальних зборах НАН України.

Він зауважив, що в Україні відбувся безпрецедентний у світовій практиці спад економіки: держава втратила понад 15% ВВП, в будівництві – понад 50% обсягів, у той час як інші країни втратили усього кілька процентів темпів зростання.

Прем’єр-міністр підкреслив, що минулого року дефіцит бюджету становив понад 16%, і держава отримала бюджетну кризу, управляти якою минулий уряд виявився геть нездатним, внаслідок чого кожна друга гривня, витрачена з бюджету, була взята в борг. «Була вибудована боргова піраміда, за якої, наприклад, у квітні ми вимушені були заплатити лише за внутрішніми зобов’язаннями 5 млрд. грн. Це приблизно 3 бюджети Академії наук», - наголосив глава уряду.

М.АЗАРОВ зауважив, що під час виборчої кампанії роздавалися квартири і тепер Державній іпотечній установі необхідно повернути банкам 1,7 млрд. грн.: «Зараз настає термін здійснення платежів за кредитами».

Крім того, за словами глави уряду, держава отримала надзвичайно високу ціну на газ, яка у квітні, якби уряд не підписав нові угоди, становила б 359 доларів, через що могла зупинитися промисловість, зокрема хімічна галузь. «Який в уряду був вихід: продовжувати далі затягувати петлю на нашій з вами шиї чи починати розмовляти з Росією?» - зазначив прем’єр-міністр.

М.АЗАРОВ також наголосив на руйнуванні системи державного управління урядом ТИМОШЕНКО: «90% постанов уряду не виконувались, ніхто навіть не цікавився їх виконанням. Ця проблема втрати системи управління докотилася до кожного села, міста».

Прем’єр-міністр додав, що ще однією проблемою, яка постала перед урядом, є безпрецедентна корупція, допущена попередньою владою: «Я прийшов і жахнувся: управлінці дивляться на будь-яке питання крізь призму: скільки що коштує. У сенсі «відкатів». Я працюю в системі державного управлення вже років 15, такого я ніколи не зустрічав. Нам треба долати не просто корупційні прояви, а тотально корупційні установки».