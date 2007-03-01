Диференційовану ціну на газ вирішили прив`язати до 2005 року

У 2007 році роздрібна ціна для споживачів газу встановлюватиметься залежно від обсягів фактичного використання природного газу в 2005 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За словами віце-прем`єра, уряд сьогодні на засіданні схвалив постанову про внесення змін до постанови №2246 від 9 грудня 1999 року, що визначає порядок надання послуг із газозабезпечення населення.

«Правила, затверджені в 1999 році, передбачали, що роздрібна ціна для споживачів встановлюється залежно від обсягів фактичного використання природного газу в попередньому році. Але попередній, 2006, рік був нестандартним – він був холоднішим, і обсяг споживання газу був вищим, ніж у звичні роки», - сказав А.КЛЮЄВ, пояснюючи рішення уряду про необхідність зміни правил встановлення роздрібних цін на газ для споживачів.

Крім того, за його словами, Кабмін також підтримав пропозиції про те, що мешканці багатоквартирних будинків з централізованою системою опалювання, які використовують індивідуальне опалювання, індивідуально сплачуватимуть за опалювання. А.КЛЮЄВ уточнив, що раніше всі жителі з індивідуальним опалюванням оплачували послуги з централізованої системи опалювання.

Віце-прем`єр також повідомив, що уряд змінив шкалу обсягів витрати газу за диференційованими тарифами.

«Зараз ми зробили частішою шкалу – 2,5 тис., 4 тис., 6 тис., 8 тис., 10 тис. і 12 тис. кубометрів газу, бо практика показала, що дуже часто є серйозні зловживання на стику соціальних служб, які нараховують субсидії, і газопоставляючих організацій», - сказав А.КЛЮЄВ.

Віце-прем`єр уточнив, що раніше шкала встановлювала обсяг витрат газу на рівні 2,5 тис. і 6 тис. кубометрів газу.

«Припустимо, в індивідуальному будинку лічильник показував 2,5 або 2,6 тис. кубів, і населенню вигідніше, щоб одержати велику пільгу в абсолютній величині, більше палити газу. Інша ціна – і субсидія більша. Щоб виключити ці перегини, ми робимо шкалу частішою», - додав він.

А.КЛЮЄВ також повідомив, що постанова уряду набуває чинності з 1 січня 2007 року, і газопоставляючі організації впродовж березня повинні здійснити перерахунок.

За його словами, зміни в правила надання послуг з газопостачання дозволять населенню платити менше газу. Як сказав А.КЛЮЄВ, зміни в правила прийняті, щоб ліквідувати невідповідності в споживанні газу і оплаті на місцях. «Населення має платити стільки, скільки споживає, а не стільки, скільки нарахують», - заявив віце-прем`єр.