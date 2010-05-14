Фонд оплати праці можна заощадити, відправивши чиновників у відпустку

Мер Полтави Андрій МАЯКОВСЬКИЙ, а закликав чиновників міськвиконкому і райвиконкомів піти на два тижні в неоплачувані відпустки для економії коштів фонду оплати праці.

Про це мер заявив під час брифінгу.

За його словами, міська влада через недостатнє фінансування запровадить режим жорсткої економії.

«Пропоную чиновникам міськвиконкому і райвиконкомів піти на два тижні в неоплачувані відпустки, як це робилося минулого року. Крім того, на 10% буде зменшений фонд заробітної плати для чиновників, зменшені витрати на відрядження, закупівлю канцелярського приладдя», - заявив мер.

Він також зазначив, що мерія звертатиметься за фінансовою допомогою до Полтавської обласної ради.