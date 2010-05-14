Фонд оплати праці можна заощадити, відправивши чиновників у відпустку
00:24, 14 травня 2010Суспільство
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Мер Полтави звернувся до підлеглих
Мер Полтави Андрій МАЯКОВСЬКИЙ, а закликав чиновників міськвиконкому і райвиконкомів піти на два тижні в неоплачувані відпустки для економії коштів фонду оплати праці.
Про це мер заявив під час брифінгу.
За його словами, міська влада через недостатнє фінансування запровадить режим жорсткої економії.
«Пропоную чиновникам міськвиконкому і райвиконкомів піти на два тижні в неоплачувані відпустки, як це робилося минулого року. Крім того, на 10% буде зменшений фонд заробітної плати для чиновників, зменшені витрати на відрядження, закупівлю канцелярського приладдя», - заявив мер.
Він також зазначив, що мерія звертатиметься за фінансовою допомогою до Полтавської обласної ради.
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