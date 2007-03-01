Погода на 2-6 березня

Завтра в Україні очікується дощ, місцями з мокрим снігом (на півдні та сході країни невеликі опади); у прикарпатських областях сильні опади, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах місцями ожеледиця; вночі у південній частині тумани. Вітер південно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір"ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, у Криму до 6° тепла; вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні країни 9-12°.

3-4 березня - хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі з мокрим снігом, 3 березня на Лівобережжі, а вночі і в Криму, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, 4 березня у східній частині місцями сильні опади (3 березня у західних, а 4 березня у північних та центральних областях невеликі опади). Місцями туман; вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, 3 березня у південній частині 1-6° тепла, 4 березня у північних та центральних областях 0-4° морозу; вдень 2-7° тепла; у південній частині місцями 9-11° тепла.

У східній половині України 5 березня невеликі, місцями помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, 6 березня без істотних опадів. На решті території 5 березня місцями невеликий мокрий сніг, на півдні Правобережжя з дощем, 6 березня без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла (5 березня в південній частині 1-6° тепла, 6 березня у західних, північних та центральних областях 0-6° морозу); вдень 1-7° тепла, 6 березня в західних областях місцями до 10° тепла.

У Києві та області у п’ятницю вночі очікується невеликий, вдень помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південнно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

3-4 березня - хмарно з проясненнями. Вночі 3 березня мокрий сніг та дощ, 4 березня без істотних опадів; вдень невеликий дощ. Вночі подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3 березня від 2° морозу до 3° тепла, 4 березня 0-4° морозу; вдень 2-7° тепла.

5-6 березня - без опадів, лише вночі 5 березня невеликий мокрий сніг. Температура істотно не зміниться.