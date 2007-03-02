Укрзалізниця буде катати пасажирів тільки вдень

Південно-Західна залізниця в 2007 році має намір запустити прискорені денні поїзди зі столиці до Кам`янець-Подільського (Хмельницька обл.) і Могилів-Подільського (Вінницька обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам начальник дороги Олексій КРИВОПІШИН.

«Політика «Укрзалізниці» і Південно-Західної залізниці - піти від нічних поїздів, тому що нічний поїзд - це витрати й це була ще радянська ментальність, коли необхідно було покривати «лежачими» так званими плацкартними або купейними місцями велику територію», - зазначив він.

За його словами, на сьогодні міняється підхід і стоїть завдання перейти на денні поїзди. «Ми вибрали напрямок по Південно-Західній залізниці, й переводимо такі поїзди, як Кам`янець-Подільський і Могилів-Подільський, із нічних на денні», - сказав він.

За словами А.КРИВОПІШИНА, оскільки час перебування в дорозі на денному поїзді більше 5,5 годин вносить дискомфорт, то з причини введення прискореного руху необхідно буде провести реконструкцію колійного господарства, «щоб можна було доїхати максимум за 6 годин до цих двох пунктів». Він також повідомив, що в літній графік ці напрямки ще не будуть введені, «але протягом року плануємо цю роботу провести».

Він нагадав, що по Південно-Західній залізниці на сьогодні з Києва денні поїзди відправляються до Харкова, Дніпропетровська, Хмельницького, Львова. В 2007 р. уже запущений денний електропоїзд підвищеної комфортності до Луцька. За його словами, планується піти від нічного поїзда на цьому напрямку, й до Луцька буде запущено другий поїзд підвищеної комфортності.

«Таким чином, відхід від нічних поїздів проводитиметься по всіх обласних центрах, які знаходяться на Південно-Західній залізниці», - зазначив О.КРИВОПІШИН.

Довідка УНІАН. Загалом по «Укрзалізниці» прискорені поїзди на сьогоднішній день курсують за маршрутами Київ-Суми, Харків-Київ, Київ-Кременчук, Дніпропетровськ-Сімферополь, Київ-Львів, Одеса-Вінниця, Київ-Хмельницький, Суми-Шостка, Харків-Сімферополь, Харків-Кременчук, Київ-Полтава, Київ-Луцьк.

«Укрзалізниця» розділяє поїзди по швидкості на швидкі, швидкісні, прискорені й пасажирські.

Швидкі поїзди курсують із швидкістю 50-64 км/год, швидкісні – більше 65 км/год при допустимій швидкості 140-200 км/год. Прискорені поїзди також курсують зі швидкістю понад 65 км/год, але при допустимій швидкості до 140 км/год. Швидкість пасажирських поїздів – до 50 км/год.