У Москві загинув, впавши з п`ятого поверху, кореспондент ”Коммерсанта”

У п`ятницю в центрі Москви випав з вікна власного будинку і загинув кореспондент газети "Коммерсант" Іван Сафронов. Як розповів співрозмовник у столичній прокуратурі, тіло журналіста було виявлене близько 17:00 біля будинку номер 9 по Нижегородській вулиці в Центральному окрузі міста. Смерть настала внаслідок падіння з вікна п`ятого поверху. За попередніми даними, це був нещасний випадок.

Розслідування події почали співробітники ОВС "Таганське" і слідчими Таганської міжрайонної прокуратури. Огляд місця події завершений, точну причину смерті Сафронова має встановити судово-медичної експертиза.

Факт загибелі свого співробітника підтвердив головний редактор "Коммерсанта" Андрій Васильєв.

"Надзвичайно шкода, вся редакція в шоці... Я не вірю, що він міг накласти на себе руки. Він менше за все схожий на людину, яка могла вчинити самогубство", - сказав Васильєв.

Лента.ру