На трасі Київ-Одеса вантажівка врізалася в Toyota: є жертви

11:01, 03 березня 2007
Суспільство
811

Трагедія сталася на 236 км

У Кіровоградській області на 236-му км автодороги Київ-Одеса вантажний автомобіль „DAF ТЕ95XF” з напівпричіпом зіткнувся з автомобілем “Toyota Corolla”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП пасажирка автомобіля „Toyota Corolla" загинула на місці події, а ще четверо пасажирів цього ж легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter