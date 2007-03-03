На трасі Київ-Одеса вантажівка врізалася в Toyota: є жертви

У Кіровоградській області на 236-му км автодороги Київ-Одеса вантажний автомобіль „DAF ТЕ95XF” з напівпричіпом зіткнувся з автомобілем “Toyota Corolla”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП пасажирка автомобіля „Toyota Corolla" загинула на місці події, а ще четверо пасажирів цього ж легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізовані.