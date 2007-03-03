Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на березневі свята

Для забезпечення перевезень пасажирів на березневі свята (8 березня – УНІАН) станом на 3 березня 2007 року «Укрзалізниця» додатково призначила 5 поїздів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі відомства, робота щодо призначення додаткових поїздів триває.

Зокрема, Південно-Західна залізниця додатково призначила три поїзди: №207/208 Київ-Ужгород відправленням з Києва 7 березня, назад з Ужгороду – 8 березня, №269 Київ-Івано-Франківськ відправленням з Києва 7 березня, №113 Київ-Мукачеве відправленням з Києва 7 березня.

Донецька залізниця призначила поїзд №523/524 Донецьк-Київ відправленням з Донецька 6 березня, назад з Києва - 7 березня, Південна залізниця призначила додатково поїзд №173/174 Харків-Іловайськ відправленням з Харкова та Іловайська 7 березня.