Зростання фондових ринків почнеться з кінця літа - осені

Подальше зниження на провідних фондових ринках перейде в бічний тренд в літні місяці. Такий прогноз розвитку подальшої ситуації на фондових ринках висловила провідний фахівець з інвестиційного консалтингу компанії Foyil Securities Ольга МАЛЬЦЕВА.

Аналітик також не виключає початок зростання як з середини літа, якщо корпоративна звітність у США за другий квартал виявиться достатньою сильною для формування позитивних настроїв, так і з осені, якщо негатив по новинах з Європи все ж таки переважатиме.

За її словами, корекція до зростання, що відбувається на світових торгових майданчиках з початку травня, перш за все, обумовлена нестабільною фінансовою ситуацією в Єврозоні, як наслідок, зниженням євро до світових валют, а також очікуванням штучного припинення економічного зростання в Китаї урядом для стримування інфляції в країні.