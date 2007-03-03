В Голівуді знімуть фільм про УПА

Книга про боротьбу УПА на Рівненщині «Гурби: квітень 1944 року», що вийшла в одному з місцевих видавництв за підтримки голови облдержадміністрації Віктора МАТЧУКА не тільки поповнила бібліотеку Конгресу США, але й стала відомою у столиці американської кіно індустрії - Голівуді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненської облдержадміністрації, один із режисерів Голівуда зателефонував до співавтора цієї документальної книги, заступника директора обласного краєзнавчого музею Ігоря МАРЧУКА і попросив його бути консультантом майбутнього фільму, який там зніматимуть за матеріалами книги. Окрім І.МАРЧУКА автором книги є журналіст, редактор міської газети «Сім днів» Олег ТИЩЕНКО.

Книга «Гурби: квітень 1944 року» розповідає про боротьбу УПА на Волині у роки другої світової війни, зокрема, про один з найбільших боїв в її історії з військами НКВС в районі урочища Гурби Здолбунівського району на Рівненщині. Тоді 5 тисяч бійців УПА, більшість з яких складали необстріляні і беззбройні новобранці, були оточені майже 30-тисячними військами НКВС. Внаслідок триденних боїв більшість повстанців загинули, а незначна частина їх прорвалася з оточення.

Нині на братській могилі, яку впорядковано на місці кривавих боїв УПА з каральними військами НКВС, встановлено пам’ятний знак. Тут же, у лісовому масиві, діє невеликий православний чоловічий монастир.