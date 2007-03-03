У Житомирі прокуратура наїхала на податкову

Керівники Житомирської Державної податкової адміністрації незаконно отримали квартири. Такі факти оприлюднила Житомирська обласна прокуратура.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, «за фактами зловживання службовими особами Державної податкової адміністрації у Житомирській області та підроблення документів під час незаконного виділення, отримання та заволодіння житловими квартирами прокуратурою порушено дві кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст 191, ч.2 ст.364 та ч.1 ст 366 Кримінального кодексу України.

За словами першого заступника прокурора області Анатолія ЧУМАЧЕНКА, такі факти було встановлено під час перевірки, яку прокуратура проводила спільно з СБУ в Житомирській області щодо додержання законності при отриманні службового житла керівництвом ДПА в області.

Конкретні прізвища керівників А.ЧУМАЧЕНКО не назвав, однак повідомив подробиці цієї оборудки: «Щоб отримати більшу житлову площу та згодом приватизувати житло, керівництво податкових органів області вчинило низку порушень чинного законодавства, у тому числі приписавши своїх близьких і далеких родичів, які на час отримання ордерів мали власні приватні будинки в інших населених пунктах, де постійно мешкали».

Заступник прокурора також повідомив, що на підставі встановлених фактів прокуратурою області подано позови до Богунського районного суду Житомира про визнання недійсними виданих ордерів на житлові приміщення та скасування свідоцтв про право власності на житло.