У Подільському районі Києва місцеві жителі перекрили рух транспорту
13:17, 04 березня 2007Суспільство
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По обидва боки від мосту - затор
У Подільському районі Києва місцеві жителі перекрили рух транспорту по вулиці Вишгородській під залізничним мостом, протестуючи проти будівництва автозаправної станції.
Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримають плакати «Ні АЗС!» і не пропускають автомобілі та громадський транспорт. По обидва боки від мосту утворився величезний затор.
Пікетувальники відмовляються на прохання співробітників ДАІ припинити акцію. В акції беруть участь близько 30 осіб.
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