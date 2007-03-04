У Подільському районі Києва місцеві жителі перекрили рух транспорту по вулиці Вишгородській під залізничним мостом, протестуючи проти будівництва автозаправної станції.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримають плакати «Ні АЗС!» і не пропускають автомобілі та громадський транспорт. По обидва боки від мосту утворився величезний затор.

Пікетувальники відмовляються на прохання співробітників ДАІ припинити акцію. В акції беруть участь близько 30 осіб.