О.Медведєв: Газпром не чинитиме тиску на Україну

ВАТ «Газпром» не чинитиме тиск на українську владу в питанні створення спільної компанії з підконтрольною українському уряду НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю польському виданню Rzeczpospolita.

Він аргументував створення російським і українським газовими монополістами спільної компанії необхідністю модернізувати застарілу газотранспортну систему України з метою забезпечення стабільності газових поставок до країн Євросоюзу, які через українську територію отримують 20% газового імпорту.

О.МЕДВЕДЄВ не пояснив, у чому може полягати вигода для української сторони, відзначивши, що переговори на цю тему лише починаються. «Це бізнес, кожна зі сторін повинна оцінити, краще їй діяти спільно чи самостійно. Ми точно не тиснутимемо на «Нафтогаз», – запевнив він.

При цьому заступник голови правління «Газпрому» повторив проголошувану росіянами тезу, що вони не будують альтернативні газопроводи («Північний потік» і «Південний потік» – УНІАН) проти якихось країн, а розраховують на зростання споживання газу на європейському континенті на 100 млрд. кубометрів до 2025 року.

Довідка УНІАН. Вперше ідею об`єднання російського газового монополіста ВАТ «Газпром» і найбільшої української компанії НАК «Нафтогаз України» озвучив глава російського уряду Володимир ПУТІН після зустрічі з українським прем`єром Миколою АЗАРОВИМ наприкінці квітня цього року.

М.АЗАРОВ і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявили, що не обговорювали це питання з російською владою, й назвали заяву В.ПУТІНА «експромтом». Водночас, вони сказали, що готові розглянути пропозиції й погодитися на них, якщо об`єднання проводитиметься на паритетних принципах.

Експерти зазначають, що в разі об`єднання компаній – виходячи з вартості їх активів – Україна могла б отримати в спільній компанії 5-6% акцій.

Деякі аналітики аргументують необхідність створення спільної компанії з «Газпромом» тим, що в такому разі російський газовий монополіст не будував би альтернативні газопроводи для поставок газу до Європи, а направляв би додаткові обсяги газу по українській газотранспортній системі.