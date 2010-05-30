Концерну "Антонов" не світить блокуючий пакет в СП з росіянами?

Український авіабудівний концерн «Антонов», який наприкінці квітня підписав угоду з російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією» (ОАК) про створення спільного підприємства, не отримає в ньому блокуючого пакету акцій.

Таку думку висловив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК у своїй статті для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 20 (800) від 29 травня - 4 червня 2010 р.).

«Хоча підготовку інтеграційних документів має бути закінчено до 1 серпня, вже сьогодні експерти стверджують: ніякого блокуючого пакета в обмін на повний контроль над українським авіапромом не буде!», — зазначає він.

При цьому в контексті майбутнього партнерства В.БАДРАК вказав на неухильне зростання частки Російської держави в ОАК.

«У результаті акценти при фінансуванні розставляє не ринкова доцільність проектів, а доступ лобістів до високопоставлених чиновників столиці. По-друге, підтримка ЗАТ «Гражданские самолеты Сухого» та НВК «Иркут» усередині ОАК здійснюється з таким перекосом, що це викликає стурбованість багатьох менеджерів у самій Росії», — зазначає експерт.

При цьому В.БАДРАК наголошує, що введення в експлуатацію нових російських пасажирських і транспортних літаків дуже відстає від стрімкого застарівання парку, що експлуатується.

«Наведемо хоча б один приклад із життя розробок військово-транспортної авіації. ВАТ «МАК «Ильюшин» веде одночасно три розробки (Іл-476, Іл-112 і Іл-214), а на ділі це непосильне завдання вже призвело до атрофії всього сегмента», — вважає експерт.

Зважаючи на ці нюанси, зазначає В.БАДРАК, нескладно припустити, що Харківський авіазавод і київське серійне виробництво АНТК ім. Антонова (колишній завод «Авіант») опиняться на межі вимирання.

«Власне, серійні потужності РФ майже не потрібні, вони йдуть «як би» в пакеті з КБ, — пояснює експерт. — А от контроль над АНТК ім. Антонова дасть змогу підтягти пасажирське і транспортне літакобудування».

Як повідомляв УНІАН, 26 травня генеральний конструктор «Антонова» Дмитро КІВА у коментарі УНІАН повідомив, що концерн «Антонов» і російське ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» фактично домовилися про створення спільного підприємства на рівних умовах.

Він зазначив, що домовленості були досягнуті в результаті декількох раундів переговорів між авіабудівними компаніями України та Росії. Документи про створення СП можуть бути готові вже до наступного засідання робочої групи зі співробітництва України та Росії у галузі промисловості, яке може відбутися в липні-серпні.

«Ми пропонували створити СП на умовах 50 на 50. Це б забезпечило рівноправну партнерську співпрацю. У росіян була дещо інша пропозиція, проте ми довго дискутували із цього приводу, й зрештою росіяни погодилися з розумністю наших пропозицій, і погодилися діяти саме так (створювати СП 50 на 50 - УНІАН)», - сказав Д.КІВА.

При цьому він зазначив, що створення СП не передбачає передачу власності й прав між компаніями. За його словами, СП координуватиме виробництво авіапродукції, кооперацію, маркетинг, а також продаж літаків третім країнам.