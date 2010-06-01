Чоловік убивав своїх співмешканок і закопував у льосі

У Полтавській області затримано жителя Гребінки, якого підозрюють у скоєнні чотирьох вбивств.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області.

До міліції звернулися родичі співмешканки затриманого і заявили про зникнення жінки. Під час слідства на території домоволодіння затриманого були виявлені закопаними чотири трупи, троє з них – його колишні співмешканки.

«Попередньо встановлено, що 26 березня між співмешканкою, чиї родичі звернулися до міліції, і затриманим виникла сварка, в результаті якої він убив жінку, а труп закопав в льосі», - повідомили в ЦГЗ.

В іншому льосі у затриманого міліціонери викопали тіло його 51-річної співмешканки, а на земельній ділянці - тіло чоловіка.

Ще один труп, який виявили міліціонери, був закопаний в льосі минулого року. З`ясувалося, що це тіло його третьої, 42-річної співмешканки.

На всіх трупах - видимі тілесні ушкодження.