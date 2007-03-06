Укрзалізниця вдосконалює боротьбу з перекупниками квитків

«Укрзалізниця» продовжила час роботи кас з попереднього продажу залізничних квитків для пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник генерального директора «Укрзалізниці» Анатолій СЛОБОДЯН.

За його словами, відомство ухвалило рішення продавати квитки в касах попереднього продажу з 7 години ранку до 22 години вечора.

Як відзначив А.СЛОБОДЯН, проблема виникла у зв`язку з тим, що існувала схема придбання і подальшого перепродажу квитків за завищеними в 2-3 рази цінами. Особливо гостро проблема відчувалася влітку, коли купалися квитки на південь, і взимку, коли на свята купувалися квитки в західному напрямку. При цьому пасажири звинувачували залізницю у відсутності квитків.

Як відзначив А.СЛОБОДЯН, у зв`язку з цим «ми були змушені піти на цей перехід (від цілодобового продажу – УНІАН)». За його словами, тепер у перекупників менше шансів займатися незаконним перепродажем.

Нагадаємо, в лютому «Укрзалізниця» запропонувала продавати квитки в попередніх касах з 8.00 до 20.00.