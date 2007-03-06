Чи потрібний Ахметову Укртелеком?

Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» поки нічого не може сказати про свою участь у приватизації «Укртелекому». Про це повідомив сьогодні журналістів директор з розвитку бізнесу компанії «Систем Кепітал Менеджмент» Ілля АРХІПОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, І.АРХІПОВ повідомив, що «нам необхідно дочекатися офіційного оголошення про умови приватизації «Укртелекому»», перш ніж оголошувати про участь СКМ у приватизації «Укртелекому».

Як раніше повідомляли представники СКМ, корпорація не виключає своєї участі у приватизації «Укртелекому».

Довідка УНІАН. 90% акцій СКМ належить Ринату АХМЕТОВУ, 10% - його дружині Лілії СМИРНОВІЙ.

Фонд держмайна України наполягає на приватизації невеликого пакету акцій «Укртелекому» шляхом продажу на фондовому ринку. На початку року ФДМУ оголосив про те, що продасть 10% акцій «Укртелекому», нещодавно обсяг передбачуваного пакету акцій «Укртелекому» був понижений до 5%.

Терміни продажу поки не визначені.