Шуфрич: наслідки буревію на Львівщині повністю ліквідовано

Міністерство з надзвичайних ситуацій повністю ліквідувало наслідки буревію у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, оглянувши місця подій.

Міністр нагадав, що було знеструмлено три райони Львова, більше половини міста лишилося без води, деревами було завалено дороги й автомобілі, у Пустомитівському районі області відключено від електропостачання 56 населених пунктів, а у селі Сокільники зірвано близько 30 дахів та зруйновано газорозподільну станцію.

Н.ШУФРИЧ повідомив, що сьогодні на позачерговому засіданні уряду було виділено Львівському регіону 10 млн. грн. для компенсації витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків буревію.

«7 млн. для міста Львова і 3 млн. піде на відновлення об’єктів у с.Сокільники Пустомитівського району. Буде заново побудовано Народний дім та компенсовано усі видатки, витрачені на відновлення об’єктів соціальної сфери – в першу чергу школи та житлових будинків», – заявив Н.ШУФРИЧ.

Стосовно коштів на компенсацію витрат, пов’язаних із паводком, у середу на засіданні уряду буде прийнято окреме рішення.

Міністр відзначив високий рівень координації дій органів різних відомств та місцевого самоврядування. Крмі того, за словами Н.ШУФРИЧА, прийнято рішення звернутися до керівництва уряду щодо виділення з резервного фонду Кабінету міністрів України 70 млн. грн. для подолання наслідків повені.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Львівщиною пронісся буревій, внаслідок чого було знеструмлено три райони Львова, більше половини міста лишилося без води, повалено дерева, зірвано дахи з будинків, деревами завалено дороги та автомобілі. У Пустомитівському районі відключено від електропостачання 56 населених пунктів. У селі Сокільники біля Львова вітер зірвав близько 30 дахів, зруйновано газорозподільну станцію.