Церетелі хоче побудувати монумент, вищий за Ейфелеву вежу
08:07, 08 червня 2010Суспільство
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400-метрової висоти
Відомий скульптор Росії Зураб Церетелі повідомив журналістів, що мріє спорудити монумент вищий за знамениту Ейфелеву вежу в Парижі.
Виставка народного художника СРСР і Російської федерації урочисто відкрилася публіці в Національному арт-клубі в Нью-Йорку у понеділок.
"Висота Ейфелевої башти 300 метрів, а це буде 400-метрової висоти", - поділився задумкою Церетелі.
Проект знаходиться поки на стадії задумки, у нього немає конкретного замовника.
"Поки не знаю ...Хто хоче (може реалізувати ідею) ...Але економічно буде дуже прибутково", - сказав Церетелі, не розкриваючи деталі задуму.
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