У Києві на території дитсадка знайшли міну часів війни

8 червня у Києві, на території дитсадка по вулиці Вербицького, 17-б виявили мінометну міну часів війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, на території дитячого садка на небезпечну знахідку натрапили діти під час висаджування квітів. Міна, діаметром 50 мм, знаходилась у центральній клумбі на глибині 20 см.

Вихователька дитячого закладу, що зателефонувала на гарячу лінію „101”, евакуювала усіх дітей в інше крило будівлі, при цьому батькам вирішила не повідомляти, аби не створювати паніку.

Рятувальники вилучили міну, вивезли на полігон, де знешкодили.