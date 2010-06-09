У Києві на території дитсадка знайшли міну часів війни
12:33, 09 червня 2010Суспільство
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Вихователька не захотіла паніки
8 червня у Києві, на території дитсадка по вулиці Вербицького, 17-б виявили мінометну міну часів війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, на території дитячого садка на небезпечну знахідку натрапили діти під час висаджування квітів. Міна, діаметром 50 мм, знаходилась у центральній клумбі на глибині 20 см.
Вихователька дитячого закладу, що зателефонувала на гарячу лінію „101”, евакуювала усіх дітей в інше крило будівлі, при цьому батькам вирішила не повідомляти, аби не створювати паніку.
Рятувальники вилучили міну, вивезли на полігон, де знешкодили.
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