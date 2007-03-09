Приватні охоронні структури не проти замінити ДНД на патрулюванні вулиць

Запорізька міліції має намір залучити до патрулювання вулиць співробітників приватних охоронних структур.

Про це повідомив в інтерв`ю УНІАН начальник УМВС України в Запорізькій області Олександр ШМІТЬКО.

"На сьогодні приватних охоронних структур в Запорізькому регіоні більш як 120 і в більшості з них працюють колишні співробітники міліції, служби безпеки, армії і прокуратури - тобто люди розумні, які знають закони і оперативно-розшукову діяльність. Тому для боротьби в першу чергу, з вуличною злочинністю, і планується залучити для роботи з міліцією приватні охоронні структури. Ми спробуємо завести ці структури на пульти, аби йшла інформація, і залучити співробітників охоронних агентств до роботи з охорони громадського порядку. Це дасть змогу комплектувати патрулі не тільки із співробітників міліції, а й робити їх змішаними, (як за часів ДНД: 1 міліціонер і 2 дружинники), що дасть змогу збільшити щільність патрулів на вулицях і таким чином зробити вулиці безпечнішими", - розповів О.ШМІТЬКО.

За його словами, керівництвом облУВС вже проведено нараду з керівниками місцевих охоронних структур, на якій "проти такої співпраці не виступив ніхто".