На шахті ім. Скочинського підняли на поверхню тіла ще трьох гірників

У Донецьку на шахті ім. Скочинського піднято на поверхню тіла ще трьох гірників, які загинули в результаті викиду вугілля і газу 6 червня.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області Марина НІКІТІНА, тіла загиблих рятувальники витягли з-під завалів увечері 9 червня і вночі 10 червня. «Особи загиблих встановлено», - сказала вона.

Таким чином, загальне число загиблих на шахті у результаті викиду 6 червня становить 5 осіб.

8 червня в Донецьку відбувся похорон двох гірників, тіла яких були піднято одразу після вибуху.