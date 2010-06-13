Комісія розслідуватиме аварію на шахті ім. Орджонікідзе

Держгірпромнагляд створив спеціальну комісію з розслідування аварії на криворізькій шахті ім. Орджонікідзе Центрального гірничо-збагачувального комбінату.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Очолив комісію начальник відділу організації державного нагляду в гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами Держгірпромнагляду Євген ЗАХАРЕНКОВ.

Експертну комісію очолив заступник директора Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, професор, доктор технічних наук Микола КРИВЦОВ.

Ведення робіт на шахті заборонено.

Причини та обставини аварії з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 06.58 під час виконання планових підривних робіт на шахті на глибині 447 м стався обвал грунту на території промислового майданчика.

За даними МНС, площа провалу - близько 16 га та глибиною від 10 до 80 м, еквівалент вибухівки - 64 тонни.

В результаті обвалу грунту в провалі опинилися 4 автомобілі, в одному з яких знаходився водій. О 10.53 тіло загиблого водія піднято на поверхню.

Частково пошкоджено будівлі шахти, дорогу від шахти та порушено газопостачання до села Горького.