У Києві працівники ДАІ затримали озброєного рецидивіста

Наряд дорожньо-патрульної служби Управління столичної Державтоінспекції сьогодні вночі на Броварському проспекті під час перевірки автомобіля „Ауді А-4” вилучив пістолет „ТТ” та вісім набоїв до нього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, під час перевірки працівники ДАІ звернули увагу на неадекватну поведінку як водія, так і пасажира. Пасажиру було запропоновано вийти із салону та надати для перевірки документи. На це він вчинив злісну непокору працівникам Державтоінспекції.

Під час огляду в пасажира було вилучено пістолет „ТТ” та вісім набоїв до нього.

Правопорушника, який вже двічі встиг відбути покарання у місцях позбавлення волі, водія та автомобіль було доставлено до відповідного територіального відділу міліції. Наразі оперативники з`ясовують, якою була мета нічної подорожі затриманих та канали придбання зброї рецидивістом.