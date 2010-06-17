Водія швидкої з кортежу Януковича назвали винним у ДТП

Водій швидкої допомоги з кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА винен у ДТП з тяжкими наслідками, яке сталося 21 квітня в Києві на Харківській площі.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Розслідування проводили органи внутрішніх справ міста Києва. Розслідування завершено, справа надійшла до прокуратури і вчора кримінальна справа по обвинуваченню водія швидкої направлена в суд Дарницького району для розгляду по суті», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня близько 11.00 на Харківській площі у Києві внаслідок зіткнення автомобіля “швидкої допомоги” з таксі ВАЗ-2110 одна людина загинула і двоє отримали тілесні ушкодження. Загиблий і постраждалі перебували у таксі.

Журналіст "Української правди" з місця події повідомляв, що автомобіль "швидкої допомоги" з кортежу Президента В.ЯНУКОВИЧА, який потрапив у ДТП, числиться за клінікою Державного управління справами.

Пізніше заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН повідомила, що В.ЯНУКОВИЧ доручив провести належне розслідування ДТП за участю автомобіля Державного управління справами, внаслідок якого загинула людина, і надати допомогу постраждалим. За її словами, глава держави доручив генеральному прокурору взяти під особистий контроль хід розслідування цього ДТП.

Службова перевірка Державтоінспекції не встановила порушень у діях своїх співробітників, які забезпечували проїзд кортежу Президента Харківською площею.