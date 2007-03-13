На Закарпатті горіла митниця

У Закарпатській області через пожежу на декілька годин було призупинено роботу контрольно-перепускного пункту (КПП) "Лужанка" Державної митної служби України.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора о 1.35 у с.Астей Берегівського району, в приміщенні електрощитової КПП сталося коротке замкнення та виникла пожежа. В результаті надзвичайної події митниця залишилась без електропостачання та було призупинено пропуск транспорту і осіб до Угорщини.

О 6.45 за допомогою резервного джерела живлення роботу КПП відновлено.