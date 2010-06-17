Міненерго РФ: Україна повинна поліпшити умови транзиту нафти

Україна повинна зробити привабливими для постачання нафти свої транзитні маршрути.

Про це заявив сьогодні глава Міненерго РФ Сергій ШМАТКО, відповідаючи на запитання про те, чи можливе зниження тарифу на прокачування нафти територією України в рамках підписання нових російсько-українських документів зі співпраці в нафтовій галузі, передає РІА «Новости».

С.ШМАТКО відзначив, що на сьогодні перекачування нафти через українські порти економічно програє іншим існуючим напрямкам.

"На сьогодні відбувається згортання прокачування нафти в цьому напрямку, причому, це відбувається винятково через економічні міркування", - додав він.

При цьому С.ШМАТКО відзначив: "Ми звернули увагу української сторони, що для того, щоб гарантувати заповнення труби, потрібно зробити привабливими й конкурентними умови (транзиту нафти) порівняно з іншими напрямками. Українська сторона роздумує з цього приводу".

***Росія й Україна наприкінці 2009 року досягли домовленості щодо умовам транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році, згідно з якою ставка транзиту було підвищено на 30% порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом "Дружба" було вирішено залишити на рівні 2009 року - 15 млн. тонн.