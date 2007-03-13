15 березня о 19-00 відбудеться «Голландський вечір» класичної музики. В концерті приймають участь Каріна Вінке, меццо-сопрано, та Рікст Ван дер Кой, піаніно. Українські музиканти, скрипаль Дмитро Ткаченко та піаніст В’ячеслав Зубков, представлять музичні твори голландських композиторів. Твори Свейлінка прозвучать у виконанні Євгена Громова, піаніно. Концерт проходитиме за сприяння Посольства Королівства Нідерландів в Україні та Фундації Жіля Гондіуса ( Нідерланди), в рамках Київського музичного фестивалю (Будинок вчителя, вул. Володимирська 57). Телефони: 490- 82-00, Bas.wels@minbuza.nl, 490-82-20, Lyudmilla.bilenko@minbuza.nl.