Росія хоче від України знижку на транзит нафти

Міністерство енергетики РФ закликає Україну знизити ставку на транзит російської нафти через територію країни в межах 30%.

Як передає РІА «Новости», про це заявив журналістам у кулуарах Петербурзького міжнародного економічного форуму заступник керівника міністерства Сергій КУДРЯШОВ.

За його словами, Росія вважає за необхідне скорочення ставок, які були значно підвищені в кінці минулого року, що призвело до скорочення транспортування нафти на даному маршруті як російськими, так і казахстанськими компаніями.

"Знизити (ставку транзиту) треба в межах до 30%", - сказав С.КУДРЯШОВ.

Також, за його словами, необхідно не лише знизити тариф, але й змінити маршрут транспортування нафти так, щоб він йшов не через Броди, а через Кременчук.

При цьому С.КУДРЯШОВ додав, що в обговоренні тарифів із Україною немає політизування.