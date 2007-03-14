Джоні Депп припинив усі зйомки через хворобу доньки

Джоні Депп припинив усі зйомки до повного одужання його доньки Лілі Роуз, яка знаходиться в одній з британських клінік, повідомляє ресурс Hollywood.com.

Обслуговуючий персонал студії Pinewood, де проходили зйомки екранної версії мюзиклу "Суїні Тодд", в якій Депп грає головну роль, одержав розпорядження про тимчасове звільнення до того часу, коли Депп повернеться на знімальний майданчик.

Чотирирічну доньку Деппа госпіталізували ще в кінці лютого, її діагноз лікарі тримають у таємниці. Повідомляється, що Депп і його дружина Ванесса Параді постійно відвідують палату дочки.

Нагадаємо, що режисером нової картини Деппа є його давній приятель Тім Бертон. У фільмі також знімаються Геллена Бонем Картер і Саша Барон Коен. Передбачалося, що картина вийде на екрани в кінці 2007 року, проте тепер прем`єрний графік може бути скоригований.

Наступним фільмом за участю Деппа, який вийде на екрани, стануть "Пірати Карибського моря 3". Прем`єра відбудеться 24 травня.

Лента.ру