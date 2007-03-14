Прогноз погоди на 15-19 березня

Завтра в Україні опади не очікуються, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східній частині до 5° морозу; вдень 4-9° тепла, на крайньому півдні країни 11-14° тепла; у Карпатах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

16-17 березня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у східних областях, а протягом доби 17 березня у північних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура у західних та південних областях вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу, вдень 5-10° тепла.

18 березня в Україні, 19 березня у західних областях, вночі в Криму і Приазов’ї, а вдень і у північних та центральних областях невеликий та помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі 18 березня від 2° морозу до 3° тепла, 19 березня від 5° морозу до 1° тепла; вдень 2-8° тепла, 19 березня у південній частині місцями 10-12° тепла.

У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

16-17 березня - мінлива хмарність. 16 березня без опадів, 17 березня невеликі опади, переважно дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

18-19 березня - часом невеликий та помірний дощ, вночі з мокрим снігом, лише вночі 19 березня переважно без опадів. Температура вночі 18 березня від 2° морозу до 3° тепла, 19 березня 0-5° морозу; вдень 2-8° тепла.