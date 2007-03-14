Ющенко про ракети, зовнішню політику, Азарова, ЄС і ”поперед батька”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українських політиків не робити жодних заяв щодо ПРО поки не буде ухвалене остаточне офіційне рішення з цього питання.

Про це він сказав в інтерв’ю двом українським телеканалам - УТ-1 та ICTV.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що мова йде про систему оборонних заходів, а не про стратегічний напад на якусь країну.

«Мова йде про те, чи Україна солідарна з країнами, які розвивають оборонну модель своєї політики, які стають більш гідними у захисті від можливих потенційних інтервенцій. Це право народу, це право держави розвивати свою оборонну політику…», - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО також сказав, що не розуміє чому Україна повинна судити якусь націю за те, що вона приймає рішення щодо своєї обороноздатності.

При цьому Президент закликав добре розмежовувати стратегічні загрози і питання оборонної регіональної ініціативи.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що для того, щоб робити будь-які коментарі, спочатку необхідно мати офіційну позицію тих країн, на території яких планується розміщення ПРО. «Щоб ми коректно виходили до поваги їхніх інтересів», - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що поки немає офіційних відповідей ні від Польщі, ні від Чехії.

«І тому сьогодні розпалювати у Києві відповідь на те, як ми ставимось, вибачте, поки що не коректно. Чесно кажучи, я б хотів рекомендувати від імені офіційної влади не робити цих кроків, доки не буде пройдений відповідний етап проведення переговорів, консультацій, поки ми формально не поставимо це питання на розгляд і не приймемо формального рішення», - наголосив Президент.

Крім того, в ході інтерв’ю В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що зовнішньополітичні пріоритети держави залишаються незмінними. Він нагадав, що євроатлантична інтеграція визначена українським законодавством, і тому не може бути персоніфікованою.

В.ЮЩЕНКО піддав критиці заяви віце-прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА щодо розміщення на території Чехії і Польщі елементів американської ПРО. “Я просто здивований, - сказав Президент. - Невже ця людина має компетенцію, невже ця людина має статус коментувати це. Коли країни, в яких розміщують ПРО, ще відповіді не дали, Україна спішить перед батьком в пекло дати відповідь”. На переконання Президента, “це інтрижка, яка говорить не на користь усталеного політичного курсу”.

Також В.ЮЩЕНКО торкнувся поглибленої угоди між Україною та ЄС. Він вкотре наголосив на тому, що українська нація має зрозуміти, чому вигідно вступати до Європейського Союзу, приділивши велику увагу перевагам такого вступу. При цьому Президент наголосив, що сьогодні Україна веде мову про політичну асоціацію, а не лише економічну, про що заявляють деякі експерти.

Крім того, Президент в ході інтерв’ю висловив думку, що сьогодні посилюється роль України на європейському енергетичному ринк. В.ЮЩЕНКО наголосив, що в цьому контексті дуже важливо мати продуману національну політику.

Також В.ЮЩЕНКО в ході інтерв’ю повторив свою позицію щодо переваг вступу України до НАТО, наголосивши, що європейську колективну безпеку обрали для себе багато східноєвропейських країн. При цьому Президент підкреслив, що самостійно сьогодні таку безпеку і оборону побудувати неможливо.

За словами В.ЮЩЕНКА, закон про основи національної оборони і безпеки, ухвалений конституційною більшістю, саме і передбачає інтеграцію до Альянсу. Тому Президент ще раз закликав політиків не спекулювати на цій темі, користуючись старими стереотипами людей.