Нафтогаз розвиватиме зарубіжні проекти

НАК «Нафтогаз України» планує розвивати зарубіжні проекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН сьогодні на прес-конференції в Лондоні в рамках Українського енергетичного саміту.

«Ми не відмовляємося від зарубіжних проектів, вони для нас вигідні й перспективні», - сказав Є.БАКУЛІН. При цьому він додав, що компанія планує відновити діяльність у Єгипті, Лівії та Об`єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році Україна виграла тендер на розробку родовища нафти й газу в Єгипті. Початок робіт – січень 2007 року.

«Вперше в історії України ми отримали можливість розробляти родовище нафти й газу за кордоном. Згідно з розрахунками, перший мільйон нафти ми одержимо приблизно через 3 роки», - сказав прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ. Він уточнив, що згідно з умовами тендеру, термін реалізації проекту становить 27 років.