ВМФ Росії може купити крейсер "Україна"

Командування Військово-морського флоту РФ вивчає можливість придбання недобудованого ракетного крейсера "Україна" (проект 1164), повідомив РІА “Новости” в суботу головнокомандуючий ВМФ РФ адмірал Володимир Висоцький.

Тема добудови крейсера і можливості його продажу Росії обговорювалася минулого четверга в Севастополі на підкомітеті з питань оборони і безпеки російсько-української міждержавної комісії.

"Ми домовилися з українською стороною, що до наступного засідання підкомітету, в четвертому кварталі цього року, вивчимо всі варіанти долі корабля і дамо наші пропозиції", - сказав головком ВМФ.

Як повідомив РІА “Новости” високопоставлений представник головного штабу ВМФ РФ, готовність крейсера становить 50%, і на його технічний ремонт необхідно витратити 15 мільярдів рублів, а з урахуванням модернізації - 35 мільярдів рублів. "На цю суму можна купити для російського флоту чотири неатомні підводні човни проекту 636 або фрегати проекту 20380", - сказав співрозмовник, але водночас визнав, що з урахуванням налагодження добросусідських відносин Росія може піти на рішення придбати корабель.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна».

Проте пізніше, під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ у Стамбулі 8 червня, глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив про значні технічні труднощі у добудові ракетного крейсера «Україна».