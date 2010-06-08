Путін говорить про значні труднощі з добудовою крейсера «Україна»

Голова уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН заявляє про наявність значних технічних труднощів із добудови ракетного крейсера «Україна», який знаходиться на верфі Миколаївського суднобудівного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і В.ПУТІНА, що відбулася сьогодні у Стамбулі.

Глава Української держави висловив вдячність керівництву Росії про ухвалене нещодавно рішення добудувати цей крейсер.

«Але зараз необхідно зробити конкретні кроки, і наші військові відомства готові з двох сторін запропонувати остаточний проект, вартість якого становить 70-75 млн. доларів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу В.ПУТІН заявив, що для добудови крейсера «Україна», щоб він набув образу сучасного бойового корабля, необхідно переобладнати верфі на Миколаївському суднобудівному заводі, що за словами голови уряду РФ, є дорого і складно. В іншому випадку, зазначив В.ПУТІН, необхідно передислокувати недобудований крейсер на суднобудівний завод у Сєвєродвінськ (Архангельська обл.).

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна». Кажучи, зокрема, про перспективи співпраці в галузі суднобудування, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони проекту 1164 - ракетного крейсера «Україна», котрий зараз знаходиться в Миколаєві на суднобудівному заводі імені 61-го комунара.

«Цей проект для нас має принципове значення, адже він стоїть уже багато років, маючи 95% готовності», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. Як підкреслив Президент України, без російської сторони цей крейсер добудувати неможливо.

Як відомо, Україна в 1993 році одержала від Росії недобудований ракетний крейсер «Україна», який через брак коштів так і не був добудований на Чорноморському суднобудівному заводі ім. 61-го комунара. Багаторазові спроби продати крейсер Росії або третій стороні були невдалими. На крейсері двічі формувався екіпаж зі складу ВМС ВС України і двічі розформовувався.