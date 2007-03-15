До Харкова літаком прибули депутати від ПР, очікуються їх помаранчеві колеги

До Харкова літаком з Києва прибули 10 народних депутатів від Партії регіонів для з’ясування ситуації в місті.

Як сказав кореспонденту УНІАН народний депутат Василь ГРИЦАК, депутати стурбовані тим, що відбувається в Харкові.

На його думку, влада чинить правильно, намагаючись забезпечити правопорядок у місті.

Депутати зараз перебувають на майдані Свободи, де кілька годин поспіль судові виконавці намагаються виконати рішення суду про заборону встановлення сцени для мітингу «Народної самооборони»

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, сьогодні очікується приліт літаком із Києва також групи народних депутатів на чолі з Давидом ЖВАНІЄЮ.

Досі не встановлено, хто є власником двох вантажних автомобілів, а також обладнання для монтажу підмостків.

Міліція забезпечує порядок на майдані, не втручаючись у дії народних депутатів та судових виконавців.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Дзержинський суд Харкова своїм рішенням призупинив дії, пов’язані з підготовкою до мітингу «Народної самооборони», а також рекламу акції в пресі, включаючи повідомлення з гучномовців на вулицях міста.