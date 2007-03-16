У Верховній Раді розкажуть, куди пішли гроші від приватизації Криворіжсталі

Верховна Рада планує сьогодні заслухати попередній звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування використання коштів, отриманих від приватизації ВАТ «Криворіжсталь».

Як передає кореспондент УНІАН, також народні депутати планують розглянути проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» з пропозиціями Президента України.

Крім того, парламент розгляне законопроект щодо внесення змін до закону України «Про прокуратуру» (щодо узгодження з нормами Конституції України положення про генерального прокурора).