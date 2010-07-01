У Красноперекопську оголошено надзвичайну ситуацію

Внаслідок сильних дощів 30 червня - 1 липня в місті Красноперекопську (АР Крим) були підтоплені житлові будинки, садиби, садові ділянки і оголошена надзвичайна ситуація місцевого значення. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства.

Згідно з повідомленням, у місті Красноперекопську в ніч на 1 липня сталося підтоплення 60 будинків і 22 садиб по вулиці Мічуріна, Первушина і Пирогова, а також ділянок садово-городницьких товариств "Дружба" і "Едельвейс".

Місцева влада визнала ситуацію, що склалася, надзвичайною ситуацією місцевого значення.

"Ми звернулися до міської влади з пропозицією допомогти в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого значення, - прокоментував ситуацію голова Рескомводгоспу АРК Олександр ЛІЄВ. - Наша підвідомча організація в Красноперекопську - управління водного господарства - готова виділити необхідну техніку і особовий склад".

Для відкачування води з підтопленої території станом на 18:00 1 липня задіяні 3 комунальні дренажних насосних станції, 3 пожежних машини, 4 трактори-екскаватори і 78 осіб.

За даними Рескомводгоспу АРК, такі сильні опади будуть ще 2 липня, а протягом наступного тижня їх інтенсивність зменшуватиметься.

Внаслідок злив 30 червня - 1 липня мали місце локальні підтоплення будинків і вулиць у кількох районах Криму. Підтоплення відбувалися внаслідок великої кількості опадів, що досягали в деяких районах 90 мм за годину (в середньому по Криму за тиждень - 50 мм), а також унаслідок значного підняття грунтових вод.