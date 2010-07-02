Янукович схвалив зміни до закону про пенсії за особливі заслуги

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон “Про внесення змін до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” 15 червня.

Законом передбачено, що пенсіонерам, які перебувають на повному державному утриманні, незалежно від назви установи (закладу), пенсія за особливі заслуги виплачується у повному обсязі.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначалося, що станом на 1 січня 2008 року на обслуговуванні на постійній основі у територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян перебували 6455 пенсіонерів, з них близько 500 осіб одержують пенсію за особливі заслуги.

Додаткові видатки державного бюджету, виходячи з даних про розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 2008 рік, становлять близько 500 тис. грн.